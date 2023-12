Ligue 1 / 9ème journée : Teungueth FC / Jaraaf, choc des géants pour le fauteuil de leader

La 9ème journée de la Ligue 1 se déroule ce week-end. Elle sera marquée par deux affiches de premier plan. Teungueth FC / Jaraaf, et AS Pikine / Casa Sports. Le leader actuel, Teungueth (16 pts), accueille son dauphin, le Jaraaf (2ème, 14 pts). Cette rencontre cruciale promet d'être explosive entre les deux meilleures attaques du championnat, ayant respectivement marqué 8 et 10 buts. Alors que Teungueth vise à consolider sa position en tête du classement, le Jaraaf cherche à prendre les trois points pour récupérer la première place.





L'autre grand rendez-vous du week-end aura lieu au stade Alassane Djigo, où l'AS Pikine affrontera le Casa Sports. Les banlieusards, qui aspirent à grimper sur le podium, auront fort à faire face au Casa Sports qui, bien que classé à la dernière place reste sur une belle victoire contre Génération Foot. Toujours dans le haut du classement, Dakar Sacré Cœur (3ème, 14 pts) se déplacera chez la Linguère de Saint-Louis (5ème, 11 pts). Les "Samba Linguère", désireux de s'installer sur le podium, chercheront à rééditer l'exploit de la saison dernière où ils avaient battu DSC 5-0. Au stade Olympique de Ngor, l'US Ouakam (7ème, 9 pts) recevra Diambars (6ème, 9 pts). Les Ouakamois, qui ont concédé un match nul lors de la journée précédente devant Dakar Sacré Cœur (1-1), devront rester vigilants face à Diambars, victorieux la semaine passée face au Jamono de Fatick (1-0).





Dans la partie inférieure du classement, Génération Foot (10ème, 5 pts) tentera de se ressaisir en accueillant Guédiawaye (9ème, 9 pts). Au stade Massène Sène, l'US Gorée (11ème, 7 pts) sera l’hôte de Jamono Fatick (8ème, 9 pts). Le club du Sine, en quête de rachat après une défaite, défient des insulaires qui aspirent à un deuxième succès pour sortir de la zone rouge. Suite à la décision de la Ligue Pro de reprogrammer son match contre Génération Foot, Sonacos (13ème, 6 pts) se retrouve dans une situation délicate. Les Diourbélois, en quête de points, se déplacent chez le Stade de Mbour (12ème, 6 pts), la seule équipe n'ayant pas encore remporté de victoire en championnat.





Programme de la 9ème journée de la Ligue 1 :





Samedi 23 décembre





Stade Ngalandou Diouf





16 h 30 : Teungueth FC / Jaraaf





Dimanche 24 décembre





Stade Alassane Djigo





16 h 30 : AS Pikine / Casa Sports





Stade Caroline Faye





16 h 30 : Stade de Mbour / Sonacos





Stade Mawade Wade





16 h 30 : Linguère / Dakar Sacré Cœur





Stade Massène Sène









16 h 30 : Jamono Fatick / US Gorée





Stade municipal de Ngor





16 h 30 : US Ouakam / Diambars





Stade Lat Dior