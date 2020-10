Ligue 1 : à dix contre onze, l'OM résiste à l'OL

En infériorité numérique pendant plus d'une heure, Marseille a réussi à ramener un point de Lyon (1-1), ce dimanche soir, au terme d'un petit « Olympico ».



Le match : 1-1





On a l'impression que Lyon aurait pu jouer pendant toute la nuit de Décines-Charpieu sans trouver la lumière. Certes, l'OL n'a pas perdu, mais il aurait évidemment dû gagner face à un OM réduit à dix pendant une heure et quart. Un nul qui a, lui, des allures de victoire pour Marseille dans un tel contexte.









3

Buteur sur penalty, Houssem Aouar a marqué lors des trois derniers OL-OM, soit la meilleure série depuis Sonny Anderson entre 2000 et 2002. Par ailleurs, Aouar a désormais été impliqué sur 5 buts face à Marseille en Ligue 1 (3 réalisations, 2 passes décisives). Sa deuxième proie favorite, derrière Angers (6).





Le joueur : Payet, un éclair puis la foudre





Il n'a même pas eu le temps de se remettre de son but. Auteur de l'ouverture du score d'un joli plat du pied sur un service idéal de Thauvin (16e), Dimitri Payet a quitté le terrain à peine trois minutes plus tard. La faute à une semelle trop appuyée sur Dubois. Mme Frappart, qui n'avait sorti qu'un jaune, l'a finalement expulsé après avoir visionné les images au bord du terrain. Une décision plutôt logique au vu du geste, peut-être involontaire mais dangereux.





Le Réunionnais a donc vécu une soirée particulière. D'un côté, il a débloqué son compteur cette saison et a encore été décisif face à l'OL, lui qui est impliqué sur les cinq derniers buts de l'OM dans un Olympico (3 réalisations et 2 passes décisives). Mais son expulsion très précoce est venue tout gâcher. Pour lui, et son équipe...