LIGUE 1 : AS douanes/Casa et Ndiambour/Jaraaf : Deux rencontres décisives pour le titre et le maintien

La Ligue 1 de football professionnel joue ce week-end sa 21ème journée. Leader avec six points d’avance sur Génération Foot et Jaraaf, le Casa Sports effectue un déplacement à Dakar pour y jouer l’AS Douane. En cas de victoire, le club de la capitale du sud ferait un pas important pour le titre.



Dauphin du Casa Sports, Génération Foot (33 pts), sera l’hôte de l’US Gorée (10ème, 20 pts). Si les Insulaires se battent pour s’éloigner de la zone de relégation, les grenats qui restent sur deux défaites, devront, quant à eux, gagner à tout prix pour rester au contact du leader. Dans la même situation que Génération Foot, le Jaraaf sera à Louga pour y jouer le Ndiambour (11ème, 20 pts). Le club de Médina doit lui aussi gagner sous peine de dire adieu au titre. Ce match s’annonce comme l’un des tournants de la saison, car les Lougatois jouent leur survie dans l’élite. Victorieux de Guédiawaye (3-1) la journée précédente, CNEPS s’est extirpé de la zone de relégation. En accueillant l’AS Pikine qui connait un coup d’arrêt depuis quelques matchs, le club thiessois a une occasion de se rassurer à domicile.







Premier relégable, Dakar Sacré-Cœur (13ème, 20 pts) effectue un périlleux déplacement à Guédiawaye (4ème, 30 pts). Même si les « Crabes » sont moins à l’aise à domicile, les "Académiciens" n’auront pas la partie facile.