Ligue 1 : Bamba Dieng inscrit son premier but de la saison

Ce samedi 29 octobre, le coach de l’Olympique de Marseille a surpris son monde. Igor Tueor a aligné pour la première fois de la saison le placardisé Bamba Dieng pour le déplacement à Strasbourg comptant pour la 13e journée de Ligue 1. Une occasion en or que le Sénégalais a saisi et de quelle manière. A la 8e minute, le gardien Pau Lopez adresse une longue passe au numéro 12. Aux prises avec 2 défenseurs strasbourgeois, l’ancien de Diambars se démène et réussit à frapper le ballon d’un ciseau. Contré par un joueur adverse, le ballon trompe Matz Sels.