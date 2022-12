Ligue 1 : Casa Sport domine GFC et reprend la tête du championnat

3 buts à 1, c'est le score à la fin du match au sommet entre le Casa Sport, 2ème, avant le début de cette rencontre, et Guédiawaye FC, 1er. Un choc de leaders qui a tourné en faveur des poulains de Ansou Diadhiou, qui surclassent leurs hôtes du jour. Retour sur les temps forts de cette rencontre palpitante.







Sur ce match, le Casa Sport a été beaucoup plus réaliste que Guédiawaye. GFC qui a pratiquement dominé toute la rencontre, sans être réaliste sur le jeu. Les joueurs du Casa ont bien suivi les consignes de leur coach en laissant le ballon à leurs adversaires pour profiter de leurs erreurs.

C'est ainsi qu'à la 17ème, Raymond Diémé Ndour ouvre le score pour donner l'avantage au Casa Sport. 24 mn plus tard, c'est-à-dire à la 41ème mn, Aliou Diatta double la mise pour le Club Fanion Sud. Score 2 à 0 à la pause.





À la reprise, même scénario: Guédiawaye FC tente de créer le surnombre en maintenant le ballon, chose réussie avec le penalty obtenu et inscrit à la 56ème mn par Cheikh Iba Diouf. Malheureusement à la 84ème mn, Christophe Serge Simon inscrit le 3e but du Casa sport qui domine ainsi Guédiawaye FC par 3 buts à 1, et reprend la tête du championnat, en cette 8 ème journée.

Quatre cartons jaunes ont été distribués lors de cette rencontre. Trois pour le Casa: il s'agit de Raymond Diémé Ndour, Aliou Badara Faty et Moctar Ndiaye. Un carton jaune pour Guédiawaye, servi à Modou Seye.