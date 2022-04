Ligue 1 : Casa Sports-Génération Foot, le choc de la 16ème journée

Le match devant opposer samedi le leader de la Ligue1, Génération Foot et son dauphin, le Casa Sport sera sans doute la rencontre phare de la 16e journée du championnat.





Battue, 0-1, lors de la précédente journée par le Jaraaf, le Casa qui ne compte qu’un point de retard (29 contre 30 points), doit gagner, samedi, pour rester dans la course au titre.

Un succès permettra aussi à l’équipe fanion du Sud du Sénégal de retrouver la première place qu’il a perdue au profit de Génération Foot.





Avec 30 points au compteur, l’équipe de Déni Birame Ndaw qui joue pour gagner toutes ses rencontres, selon président, Mady Touré, peut se permettre de chercher le point du nul.

Avec le partage des points, elle est assurée de rester en tête de la Ligue 1 sénégalaise puisque le suivant immédiat, le Jaraaf (3-ème, 24 points), ne peut arriver à son niveau même s’il gagne contre l’AS Pikine.

Ce match AS Pikine-Jaraaf sera l’autre point chaud de la journée.

La manche aller entre les deux équipes n’est pas arrivée à terme, les forces de l’ordre ayant été obligées de faire usage de gaz lacrymogènes pour mettre fin à des incidents survenus vers la fin de la partie.

Des supporters de l’équipe du Jaraaf s’étaient opposés au penalty accordé par l’arbitre de la rencontre à l’AS Pikine dans les derniers instants de la rencontre.

La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel a donné la victoire à l’AS Pikine, décision que le Jaraaf a contestée auprès de la Commission de recours.

Le calendrier de la 16-ème journée se présente comme suit :

Samedi 9 avril : US Gorée-Guédiawaye FC, Diambars-Dakar SC, Casa Sports-Génération Foot, AS Douanes-Mbour PC, CNEPS-Linguère

Dimanche 10 avril : AS Pikine-Jaraaf, Ndiambour-Teungueth FC