Ligue 1 / Choc de la 8ème journée: Linguère domine Jaraaf (2-1)

Linguère domine Jaraaf (2-1)

2-1, c’est le score qui a sanctionné le choc de la 8ème journée entre la Linguère de Saint-Louis et le Jaraaf de Dakar. Pourtant c’est le Jaraaf qui a ouvert le score à la première minute de jeu par Djiby Sarr sur une belle passe de Pape Mandial Mboup. Avec ce but matinal, le Jaraaf grâce croyait avoir fait le plus difficile, mais c’était sans compter avec la détermination et l’abnégation des joueurs de la Linguère qui vont égaliser après une demi-heure de jeu par Amadou Doudou Soumaré (30 mn) suite à un corner bien exécuté par Souleymane Cissé.





En seconde période, les deux équipes vont revenir sur le terrain avec les mêmes intentions offensives. Toutefois, le Jaraaf qui a perdu deux joueurs sur blessure va éprouver beaucoup de difficultés à se créer des situations dangereuses. A douze minutes de la fin, la Linguère marque un 2ème but par Babacar Gueye Sene ( 78ème ). Le longiligne attaquant de la Linguère marque de la tête sur un long centre de Souleymane Cissé.