Ligue 1 : Dakar Sacré Cœur termine 2ème, le Casa Sports relégué mais…

Le championnat de Ligue 1 du Sénégal s’est terminé, ce samedi, dans un flou total. Si Teungueth FC a été sacré champion depuis la semaine dernière et que Dakar Sacré Cœur et Jaraaf ont respectivement terminé à la 2ème et 3ème place, dans le bas du tableau, rien n’est encore clair.





En effet, si officiellement le Casa Sports est relégué en Ligue 2, le club sudiste peut encore récupérer la 12ème place synonyme de maintien.





Pour cause, Stade de Mbour, qui a récupéré trois points sur tapis vert, pourrait encore les perdre à cause de l’appel introduit par le Jaraaf.





Si le club de la Médina obtient gain de cause, il récupérera la deuxième place devant Dakar Sacré Cœur et enverra Stade de Mbour en Ligue 2.





Pour l’instant, les deux clubs qui jubilent chacun de son côté attendent la décision de la commission de discipline pour connaître leur sort.





Résultats : 26ème et dernière journée





Diambars / Génération Foot 0-1





Sonacos / Guédiawaye 0-0





AS Pikine / Jamono Fatick 1-2





Jaraaf / Linguère 2-1





Casa Sports / US Ouakam 1-0





Teungueth FC/ Stade de Mbour 0-0