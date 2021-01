Ligue 1 : Diambars, Le seul leader

L’équipe de Diambars caracole seul en tête de la Ligue 1 après deux victoires obtenus en autant de matchs sur le même score (2-1) aux dépends respectivement de Niary Tally et de Mbour PC.Génération Foot et AS Douanes, victorieuses lors de la première journée ont connu des fortunes diverses. L’équipe de Deni Birame Ndaw a décroché un match nul (1-1) devant Mbour au moment où les Gabelous ont concédé une défaite devant Niary Tally (1-2).Les équipes engagées en compétitions africaines, exemptées pour la première journée ont livré leurs premières rencontres. Le Jaraaf a battu Sacré Coeur (1-0) et Tengueth FC a partagé les points avec CNEPS de Thiès (0-0).Voici les résultats enregistrés à l’issue de la 2-ème journée :Samedi : Mbour PC-Diambars : 1-2, Niary Tally-AS Douanes : 2-1.Dimanche : Génération Foot-Stade de Mbour : 1-1, CNEPS-Teungueth FC : 0-0, Dakar SC-Jaraaf : 0-1, AS Pikine-US Gorée : 3-1, Casa Sports-Ndiambour :0-0.