Ligue 1 : Diambars pulvérise le CNEPS Excellence (5-0), passe devant Génération Foot et se qualifie en Coupe CAF !

Huit ans après, Diambars Football Club va rejouer en Afrique ! Auteurs d’une excellente performance sur leur terrain contre le CNEPS Excellence à l’occasion de la 26e et dernière journée de Ligue 1, les Académiciens de Saly passent devant leurs collègues de Génération Foot pour la deuxième place.







Il a foulé la pelouse du Stade Fodé Wade avec un statut de troisième du classement, il a quitté la pelouse du Stade Fodé Wade avec le statut définitif de deuxième du classement de la saison de Ligue 1 version 2020-2021. Ceux qui ont assisté ou suivi la rencontre n’ont pas eu un après-midi ennuyant. Qui n’a pas été au rendez-vous ? Le CNEPS Excellence.









Quelques jours après avoir subi un décevant match nul contre le Casa Sports (0-0), Diambars comptait bien se rattraper pour terminer sa saison avec la meilleure des manières. Il l’a terminé sur les chapeaux de roue et la meilleure possible. Dans les pieds de Simon Diédhiou et Moustapha Diaw , tous deux auteurs d’un doublé, et de Bilal Daillo, Diambars a douché le CNEPS.





A la fin, Génération Foot s’est nettement imposée 2-0 contre l’ASAC Ndiambour. Peu importe, cela n’enlève en rien la joie autour des joueurs de Diambars. Avec cette victoire, Diambars compte les mêmes nombres de points que Génération Foot (46) mais devance l’équipe de Déni Biram Ndao. Pourquoi ?





Parce que, selon le règlement de la Ligue Pro, en cas d’égalité de points entre deux équipes, celle qui a marqué le plus de buts passe devant. Dans ce cas de figure, la belle revient à Diambars qui a inscrit 37 buts alors que Génération Foot en a marqué 29. Ainsi, huit ans après sa dernière participation en Ligue des Champions, Diambars va revenir en Afrique et disputera pour la première fois la Coupe CAF.





Résultats et classement 26e Journée de Ligue 1





Samedi 17 juillet





US Gorée 1 – 0 Stade de Mbour

Diambars 5 – 0 CNEPS Excellence

Ndiambour 0 – 2 Génération Foot

Mbour PC 3 – 1 Dakar Sacré Coeur

AS Douanes 0 – 2 Casa Sports

Jaraaf 1 – 0 Niarry Tally

Dimanche 18 juillet





Teungueth FC 17h00 AS Pikine (Ngalandou Diouf)

Classement provisoire





Teungueth FC 51pts +25

Diambars 46pts +19

Génération Foot 46pts +17

Jaraaf 44pts +2

AS Pikine 40pts +4

Casa Sports 36pts +9

Mbour PC 31pts -9

AS Douanes 30pts -7

CNEPS Excellence 29pts -10

Ndiambour 29pts -13

Dakar Sacré Coeur 28pts -10

US Gorée 27pts -10

Stade de Mbour 26pts -10

Niarry Tally 24pts -7