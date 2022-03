Ligue 1 : Génération Foot et Casa Sports dictent le rythme

Les équipes de Génération Foot et du Casa Sports ne se quittent plus en tête du championnat de ligue 1 où elles ont enregistré trois victoires successives lors des trois dernières journées.



Après la 12-ème journée, Génération Foot a battu lors de la 13-ème Mbour PC 4-1, puis le Jaraaf 2-1, avant de dicter sa loi au CNEPS 3-1.



Dans la roue du club de Déni Birame Ndaw qui a viré en tête après sa victoire sur MPC, l’équipe fanion du sud a suivi le même rythme en allant gagner (2-0) Guédiawaye FC dans son antre du stade Amadou Barry.



Ensuite, l’équipe du sud du pays a enchaîné des victoires contre le Dakar Sacré Cœur 1-0 avant de dicter sa loi au MPC samedi 3-1 à Ziguinchor.



Pour le compte de la 15-ème journée les résultats suivants ont été enregistrés ce samedi : Diambars-Teungueth FC : 1-2, Casa –Mbour PC : 3-1, Génération Foot-CNEPS : 3-1.



Dimanche, AS Douanes-GFC, Linguère-Jaraaf, US Gorée-Ndiambour, AS Pikine-Dakar SC vont s’offronter.