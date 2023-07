Ligue 1 : Génération Foot sacré champion du Sénégal

Generation Foot a été sacré champion du Sénégal de foot. Les académiciens de Deni Biram Ndao, qui comptaient 5 points d'avance sur Diambars avant cette journée, sont allés battre Diambars sur son terrain( 0-1. C'est Pape Moussa Fall qui a marqué le but de la victoire à la 63eme minute.



Avec cette victoire à l'extérieur, Génération Foot qui compte 8 points d'avance sur Diambars à deux journées de la fin, ne peut plus être rejoint. C'est le 3ème titre de Génération Foot après ceux de 2017 et 2019.