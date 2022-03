Ligue 1 : Guédiawaye nouveau leader, Diambars renoue avec la victoire, Ndiambour s’enfonce

Génération Foot et Casa Sport tenus en échec respectivement par Dakar Sacré-Cœur (0-0) et Teungueth Fc (1-1), Guédiawaye avait l’opportunité de s’emparer de la première place en cas de victoire à Saint-Louis. Et les banlieusards ne l’ont pas raté en allant battre la Linguère (1-0) au stade Mawade Wade.





Avec cette précieuse victoire, Guédiawaye est seul leader avec deux points d’avance sur le quatuor Génération Foot (20 pts), Casa Sport (20 pts) et Jaraaf (20 pts) et AS Pikine (20 pts). Dans le bas du tableau, Diambars s’est donné un bon bol d’air en battant nettement CNEPS Excellence (3-0). Cette victoire permet, aux académiciens de quitter la place de relégation qu’occupe désormais leur victime du jour.

En battant Ndiambour (1-0), l’As Pikine a enchainé une 2ème victoire de rang et enfonce dangereusement les Lougatois dans le bas fond du classement. En effet, avec cette nouvelle défaite à l’extérieur, Ndiambour (14ème, 8 pts) compte désormais trois points de retard sur la première relégable CNEPS (13ème, 11 pts). Battu la semaine dernière par l’As Pikine (0-4), l’Us Gorée s’est bien repris en battant l’AS Douane (2-0). Au total, 11 buts ont été marqués dans les 7 matchs joués. Avec 8 buts, l’attaquant du Jaraaf Bouly Jr Sambou occupe toujours la tête de classement de buteurs.





Résultats

12ème journée Ligue 1

Génération Foot/ Dakar Sacré-Cœur : 0-0

Casa Sport / Teungueth Fc 1-1

Jaraaf / Mbour PC : 2-0

US Gorée / AS Douane : 2-0

AS Pikine / Ndiambour : 1-0

Diambars / CNEPS Excellence : 3-0

Linguère/ Guédiawaye : 0-1