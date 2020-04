Ligue 1 : Jean-Michel Aulas détaille son idée de play-offs afin de terminer le championnat

Mardi, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé la fin de la saison pour les clubs de football français. Une décision qui avait été saluée par la Fédération Française de Football. Si beaucoup ont réagi positivement à cette annonce, le président de l'Olympique Lyonnais n'est pas de cet avis. Pour lui, la saison peut s'achever en août et pour appuyer ses propos, il a proposé un système de play-offs. Une formule assez floue qu'il a bien tenu à détailler.







Clap de fin pour la saison 2019-2020 de Ligue 1. Le Premier Ministre Français Édouard Philippe a été clair, les manifestations sportives ne pourront pas se tenir sur le territoire français avant le mois de septembre. Le ministère des Sports a cependant nuancé ces propos en évoquant une possibilité de reprise au mois d'août. Une éventualité qui a donné des idées à Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Hier soir, ce dernier a soumis une idée pour terminer la saison et ainsi limiter les pertes financières pour les clubs : mettre en place un système de play-offs. Méthode utilisée dans les sports américains, on la retrouve aussi en Belgique, en Ukraine, en Autriche ou encore au Danemark en ce qui concerne le football. Il reste à savoir désormais comment il serait possible de mettre en place ce système, et si cette proposition trouvera écho.





Motivé, le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas chômé et a fait travailler ses méninges pour élaborer un document de 23 pages. Jean-Michel Aulas a ensuite envoyé son projet à la Ligue de Football Professionnel, à la Fédération Française de Football par le biais de son président Noël Le Graët mais aussi à Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de clubs de l'UEFA. Comme le révèle le quotidien sportif L'Equipe, le patron de l'OL souhaite régler le consensus sur le terrain et ainsi éviter tous les recours judiciaires qui seraient inéluctables compte tenu de l'arrêt de la saison. Il a donc échafaudé un plan en trois phases pour ce qui est du titre et des places européennes. Tout d'abord, les équipes situées entre la 10e et la 15e place (Angers, Strasbourg, Bordeaux, Nantes Brest et Metz) s'affronteraient entre elles pour trois tickets.





Le PSG devra se battre pour être champion





Ils rejoindraient les neuf meilleures équipes sur la saison (PSG, Marseille, Rennes, Lille, Reims, Nice, Lyon, Montpellier et Monaco) pour une phase de poules avec quatre groupes de trois équipes. Les deux premiers des quatre poules seraient ainsi qualifiés pour une phase à élimination directe à huit équipes. Le vainqueur serait champion, le finaliste deuxième et le vainqueur de la petite finale troisième. Cela permettrait de connaître les qualifiés en Ligue des Champions. Le perdant de la petite finale sera lui qualifié en Europa League. Il veut aussi mettre en place un système de play-down permettant ainsi de conserver les promotions et les relégations avec deux phases et 28 matches. Large leader de la Ligue 1 avec 12 points d'avance sur Marseille, son dauphin au moment où les championnats se sont arrêtés, le Paris Saint-Germain aura donc fort à faire pour conserver son titre auquel même le quinzième, le FC Metz, pourrait prétendre.





À la fin de ce document, Jean-Michel Aulas a insisté sur les incertitudes économiques qui pourraient toucher de nombreux clubs français : «la saison 2019-2020 doit se terminer en août sous peine de créer un choc économique dont beaucoup de clubs ne pourront se remettre. Pour sortir par le haut de cette crise, le football doit innover et ne pas céder à la facilité de prendre une décision administrative injuste et qui créera un risque juridique majeur. Une solution est de changer le format de la compétition pour offrir de bons matches à enjeux sur une période de temps resserrée. Le dispositif fonctionne tant pour les places européennes que pour les montées/descentes et est vertueux pour tous les acteurs de l'écosystème...» Il reste désormais à attendre la réaction des autres acteurs du football français.