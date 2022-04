Ligue 1: L'OM sur sa lancée contre Montpellier, Bamba Dieng buteur

Opposé à Montpellier (2-0), l'Olympique de Marseille a bouclé, ce dimanche soir, un septième succès d'affilée toutes compétitions confondues. Les Phocéens, 2es, conservent trois points d'avance sur Rennes.

Le match : 2-0

Rien n'arrête l'Olympique de Marseille. Provisoirement dépossédés de leur deuxième place par Rennes, les joueurs de Jorge Sampaoli ont fait ce qu'il fallait, ce dimanche, contre Montpellier pour reprendre leur bien et porter à sept leur nombre de succès toutes compétitions confondues.

Le film d'OM - Montpellier





A défaut de tout maîtriser, Valentin Rongier et ses équipiers n'ont jamais été en situation de douter : ils ont ouvert le score dès la 9e minute par l'intermédiaire de Bamba Dieng, parfaitement servi par Amine Harit. Le but du break est intervenu dix minutes plus tard après l'intervention du VAR : Jordan Ferri a été sanctionné d'un penalty suite à une mauvaise intervention sur Dieng. Préféré à Dimitri Payet, Cengiz Ünder a pris Jonas Omlin à contre-pied (19e).

Si Montpellier a eu le mérite de ne jamais fermer le jeu, force est constater que les Héraultais ont laissé beaucoup trop d'espaces aux Marseillais pour s'exprimer. Il s'en est fallu de trois fois rien pour que l'addition ne soit encore plus corsée : un ballon poussé trop loin par Dieng après une ouverture de Mattéo Gendouzi (39e), une tentative hors cadre de l'international sénégalais (28e) ou encore une reprise complètement manquée de Gerson, sur son mauvais pied (75e). C'est sur une nouvelle ouverture en profondeur qu'Omlin a été expulsé en fin de match suite à une grossière faute sur Luis Henrique (90e)...

Alors que Stephy Mavididi avait buté sur Steve Mandanda en fin de première période (42e), la seule véritable frayeur pour l'OM est intervenue à la 51e minute lorsque Téji Savanier a failli profiter d'une mauvaise passe de Boubacar Kamara et d'une erreur d'inattention de Pape Gueye pour réduire le score. Sinon ? L'OM a parfaitement géré son affaire un soir où Sampaoli avait décidé de titulariser Mandanda dans le but et de laisser Payet sur le banc au coup d'envoi. Une gestion d'effectif qui a porté ses fruits et qui doit permettre d'aborder au mieux le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre le PAOK, jeudi, suivi d'un déplacement au Parc face au PSG quatre jours plus tard.

Le joueur : Mandanda l'invité surprise

Pas grand monde n'avait vu venir sa titularisation, et pour cause : Steve Mandanda n'avait plus débuté un match de L1 depuis le 7 novembre et la réception du FC Metz (0-0). Son terrain de jeu ? La Ligue Europa Conférence où il a enchaîné lors des trois derniers matches du club olympien.

Pour son retour sur la scène domestique au détriment de Pau Lopez, l'international français n'a eu que deux frappes cadrées à se mettre sous la dent : celle de Mavididi qu'il a repoussée (42e) et une tête de Valère Germain qu'il a facilement captée (90e+3). Entre les deux : quelques sorties rassurantes, sur un centre de Nicolas Cozza, notamment (73e).