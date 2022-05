Ligue 1 : L’OL inflige une claque à l’OM

Dans une rencontre capitale pour les deux Olympiques, l’Olympique Lyonnais affirme sa supériorité sur son homologue marseillais en remportant l’Olympico sur le score de 0-3 au Vélodrome. Un résultat qui relance le club rhodanien sur le chemin de la conquête d’une qualification en Coupe d’Europe à disputer la saison prochaine.







Un dimanche soir d’Olympico, un contexte délicat lié au match aller, les 35 ans du groupe de supporters des South Winners… Ce choc des olympiques a tout d’une rencontre volcanique entre deux équipes qui prétendent à se qualifier pour la coupe d’Europe dont ils peuvent mathématiquement obtenir à quatre journées du dénouement de l’exercice 2021-22 de la Ligue 1. Cette confrontation sourit à l’Olympique Lyonnais qui se relance dans la course à l’Europe en étant à cinq points de retard sur les places européennes.





Deux équipes qui manquent de précision en première période





Pourtant, les premières occasions sont en faveur des Marseillais. Arkadiusz Milik réalise un début de rencontre enflammé avec une demi-volée qui est contrée par Castello Lukeba (9e). L’attaquant polonais se distingue à nouveau en étant servi dans la profondeur par Cengiz Ünder mais sa tentative termine au-dessus du but lyonnais (28e). Les tirs se multiplient pour chaque formation à l’image de Lucas Paquetá (20e) et Thiago Mendes (30e) côté lyonnais puis de Gerson pour le club phocéen (38e). Un contexte bouillant qui vaut même un carton jaune à l’entraîneur marseillais excité qui conteste un pénalty sur une action où Moussa Dembélé freine le ballon du haut du bras en étant au sol. Arkadiusz Milik s’illustre encore juste avant la mi-temps. Son tir du tibia manque de trouver le cadre. Les deux formations peinent d’ailleurs à le trouver, zéro tir cadré pour les deux équipes au terme du premier acte.





La seconde période monte en température avec l’ouverture du score de l’Olympique Lyonnais au Vélodrome (0-1). Le défenseur Castello Lukeba inscrit son deuxième but cette saison en profitant en seconde intention de la tentative de Moussa Dembélé qui bute sur le portier marseillais après un coup franc dont Emerson s’est chargé de tirer (55e). Marseille tente de réagir sur coup franc tiré directement par Dimitri Payet, un ballon capté par Anthony Lopes (67e). L’Olympico bascule en faveur du camp lyonnais avec le 18e but de Moussa Dembélé (0-2). L’attaquant lyonnais envoie le ballon de la tête et inscrit un but ô combien important pour le club rhodanien (76e).





Le Lyon n’est pas rassasié et s’offre un troisième but en guise de dessert, le 12e de Karl Toko Ekambi qui a l’habitude de marquer en fin de rencontre (88e). Sur l’action, la dernière recrue en provenance du championnat ukrainien Tetê adresse la passe décisive à l’attaquant camerounais qui vient crucifier l’OM (0-3). L’Olympique Lyonnais se positionne au 7e rang du championnat et totalise 55 points, loin devant son adversaire du soir dauphin du PSG avec 65 points. Un résultat qui relance l’espoir d’accrocher une compétition européenne entre Rhône et Saône.