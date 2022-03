Ligue 1 : l’OM battu par Monaco

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’AS Monaco (0-1), dimanche soir à l’Orange Vélodrome, en conclusion de la 27e journée de Ligue 1. L’OM laisse filer Nice. Dimanche soir, le club des Bouches-du-Rhône a cédé au Vélodrome contre l’AS Monaco (0-1), dans une affiche venue conclure la 27e journée de Ligue 1.



D’une reprise aux six mètres après une frappe de Kevin Volland repoussée par le poteau (59e), Gelson Martins a signé l’unique but de la rencontre, permettant à la formation du Rocher de se relancer après trois matchs sans succès. Huitièmes avec 41 points, les joueurs de Philippe Clement reviennent à six unités de l’Olympique de Marseille, troisième et désormais relégué à deux longueurs des Aiglons, tombeurs samedi du Paris Saint-Germain (1-0). Jeudi prochain, les partenaires de Dimitri Payet recevront le FC Bâle en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence, tandis que Monaco rendra visite à Braga en huitième de finale aller de la Ligue Europa.