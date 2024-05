Ligue 1 : La commission de discipline attribue des points au Stade de Mbour et au Jamono Fatick

La Commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a rendu son verdict concernant les incidents des 23e et 24e journées de LIgue 1. Cette décision a des implications majeures pour plusieurs équipes, dont le Stade de Mbour, le Jamono Fatick et le Jaraaf.





Le Stade de Mbour et le Jamono Fatick ont chacun gagné trois points et trois buts marqués par forfait. Cette décision intervient après que le Jaraaf a été sanctionné pour des manquements lors de ces journées citées.





En conséquence, le club de la Médina perd ses matchs des 23e et 24e journées par forfait, ce qui entraîne une perte de six points au total et trois buts encaissés pour chaque match. En plus de ces sanctions sportives, une amende de 150 000 F CFA lui a été infligée.





Par ailleurs, Cheikh Lo Ndoye, titulaire de la licence n°003503M92 et joueur du Jaraaf, voit sa suspension de deux matchs maintenue. Il devra la purger lors des prochains matchs officiels de son club.





Les dirigeants du Jaraaf ont trois jours, à compter de la notification de cette décision, pour interjeter appel, conformément à l'article 127 du Code disciplinaire. Cette période d'appel permettra au club de contester les sanctions imposées, s'il le juge nécessaire.