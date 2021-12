Ligue 1: La grève des transporteurs reporte les matchs de la ligue pro

La greve des transporteurs fait reporter les matchs de Ligue 1

La grève des transporteurs qui s’est terminée aujourd’hui a causé beaucoup de dommages à la population. Tous les secteurs d’activités ont été impactés par cette grève qui a duré deux jours. Les dégâts collatéraux n’ont pas épargné la ligue de football professionnel qui a été obligée de déprogrammer toutes les rencontres de la 3ème journée.