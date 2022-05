Ligue 1: La liste complète des lauréats des Trophées UNFP 2021-2022

Tous les lauréats des trophées UNFP de la saison 2021-2022 de Ligue 1, de Ligue 2 et de division 1 féminine ont été dévoilés ce dimanche soir sur La Chaîne L'Équipe et Prime Video. Meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur espoir, meilleur entraîneur ou encore plus beau but, on fait le tour.



La 30e cérémonie des trophées UNFP a rendu son verdict. Sans surprise, Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois de suite (après 2019 et 2021). Titulaire indiscutable à l'OM, William Saliba a lui décroché le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 tandis que Bruno Genesio a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1. Retrouvez tous les lauréats et lauréates de la saison 2021-2022 ci-dessous.

Meilleur joueur de Ligue 1

Kylian Mbappé (PSG)

Tenant du titre : Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Tenant du titre : Keylor Navas (PSG)

Meilleur espoir de Ligue 1

William Saliba (21 ans, OM)

Tenant du titre : Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)

Meilleur entraîneur de Ligue 1

Bruno Genesio (Rennes)

Tenant du titre : Christophe Galtier (LOSC)

L'équipe-type de Ligue 1

Donnarumma (PSG) - Clauss (Lens), Marquinhos (PSG), Saliba (OM), Nuno Mendes (PSG) - Payet (OM), Tchouaméni (Monaco), Fofana (Lens) - Mbappé (PSG), Ben Yedder (Monaco), Terrier (Rennes)





Plus beau but de Ligue 1

Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg





Joueur citoyen de l'année

Mamadou Sakho (Montpellier)

Meilleurs arbitres de Ligue 1

Benoit Bastien (arbitre central) et Cyril Gringore (arbitre assistant)





Meilleur joueur de Ligue 2

Branco van den Boomen (Toulouse)

Tenant du titre : Amine Adli (Toulouse)

Meilleur gardien de Ligue 2

Benjamin Leroy (Ajaccio)

Tenant du titre : Gauthier Gallon (Troyes)

Meilleur entraîneur de Ligue 2

Philippe Montanier (Toulouse)

Tenant du titre : Pascal Gastien (Clermont)

L'équipe-type de Ligue 2

Leroy (Ajaccio) - Desler (Toulouse), Nicolaisen (Toulouse), Rouault (Toulouse), Abdi (Caen) - Van den Boomen (Toulouse), M'Changama (Guingamp), Hein (Auxerre) - Ngoumou (Toulouse), Charbonnier (Auxerre), Healey (Toulouse)

Plus beau but de Ligue 2

Youssouf M'Changama (Guingamp) contre Toulouse





Meilleurs arbitres de Ligue 2

Olivier Thual (arbitre central) et Stéphan Pignatelli (arbitre assistant)





Meilleure joueuse de D1 Arkema

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Tenante du titre : Kadidiatou Diani (PSG)

Meilleure espoir de D1 Arkema

Laurina Fazer (PSG)

Tenante du titre : Sandy Baltimore (PSG)

Meilleure gardienne de D1 Arkema

Christiane Endler (OL)

Tenante du titre : Christiane Endler (PSG)

L'équipe-type de D1 Arkema

Endler (OL) - Dudek (PSG), Mbock (OL), Renard (OL), Karchaoui (PSG) - Däbritz (PSG), Macario (OL), Geyoro (PSG) - Mateo (Paris FC), Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG)









Meilleur joueur français de l'étranger



Karim Benzema (Real Madrid)

Tenant du titre : Karim Benzema (Real Madrid)