Ligue 1 : La première journée en chiffres

1erer journée de la ligue 1 au Senegal

La saison 2021-2022 de football a démarré, ce week-end, avec le derby de la banlieue dakaroise entre l’As Pikine et Guédiawaye FC. Cette rencontre tant attendue n’a pas tenu ses promesses. Elle s’est soldée sur un score nul et vierge (0-0). C’est l’un des 3 matchs nuls de cette première journée en plus de ceux qui opposaient l’US Gorée au Cneps (1-1) et le Casa Sport à Dakar Sacré-Cœur (1-1).





Quatre victoires ont été enregistrées lors de cette première journée. Le Diambars s’est illustré avec le plus large score (3-0) sur Ndiambour. Génération Foot a aussi dévoilé ses ambitions pour cette saison en battant le Jaraaf sur la marque de 2-0. Mbour Petite-côte et Teungueth Fc ont aussi décroché une victoire respectivement devant la Linguère (2-0) et l’As Douane (2-0).





Grâce à sa large victoire, Diambars est leader du classement avec une meilleure différence de buts devant Génération Foot, Teungueth FC et la Linguère.





Pour cet acte 1, 13 buts ont été inscrits. La tête du classement des buteurs est occupée par Ngagne Fall (Génération Foot), et Paul Valère Bassène (Teungueth), qui comptent tous 2 réalisations.





Voici le classement

Position Clubs Points Joués Victoires Nuls Défaites Différence 1 Diambars FC 3 1 1 0 0 3 2 Génération Foot 3 1 1 0 0 2 3 Linguère 3 1 1 0 0 2 4 Teungueth FC 3 1 1 0 0 2 5 CNEPS 1 1 0 1 0 0 6 Casa Sports 1 1 0 1 0 0 7 DSC 1 1 0 1 0 0 8 US Gorée 1 1 0 1 0 0 9 AS Pikine 1 1 0 1 0 0 10 Guédiawaye FC 1 1 0 1 0 0 11 AS Douanes 0 1 0 0 -2 -2 12 Jaraaf 0 1 0 0 -2 -2 13 Mbour PC 0 1 0 0 -2 -2 14 Ndiambour 0 1 0 0 -3 -3