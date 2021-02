Ligue 1 : Le Casa Sports prolonge la terrible série noire de Niarry Tally

Énième victoire à domicile

Le travail continue pic.twitter.com/DuO7dxQZC1 — Casa Sports (@CasaSports_) February 27, 2021

L’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie – pour être bien complet – est au bord d’une implosion quasi totale. Au Stade Aline Sitoé Diatta de Zinguichor ce samedi, la série noire est poursuivie pour l’équipe qui a changé d’entraineur il y a quelques semaines. Les Galactiques n’ont pas fait le poids face au Casa Sports et se sont inclinés 3-1.Grâce à un but d’Antoine Ndy (21e) et un doublé de Mahfou Kandé (60e et 63e), la rencontre a été déjà pliée pour le Casa Sports. Mais à la 82e minute, Birane Ndiaye a pu sauver l’honneur pour NGB. Au classement le Casa Sports monte provisoirement à la 8e place avec 10 points alors que Niarry Tally s’enfonce en bas du tableau avec trois unités.