Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse

Le juge des référés du Conseil d'État a validé mardi la fin de la saison, ainsi que le classement, mais a suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse, ordonnant à la LFP de réexaminer le format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021.









Saisi fin mai par l'Olympique Lyonnais, l'Amiens Sporting Club et le Toulouse Football Club, le juge des référés du Conseil d'État a validé mardi la fin de la saison de Ligue 1 et le classement. En revanche, il a suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse.









Dans sa décision, le juge des référés a estimé que « le conseil d'administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l'actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu'une nouvelle convention devra être signée ».





Peu de chances que la décision de la Ligue, à vingt clubs, soit modifiée





Le juge ordonne donc à la LFP, en lien avec les instances compétentes de la FFF, « de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 [...] et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin ». La Ligue se jouera-t-elle à 22 la saison prochaine ? Cela reste peu probable, étant donné que la convention a été renouvelée lors de l'AG de la Ligue du 20 mai et elle prévoit toujours une Ligue 1 à 18 ou 20 clubs. La Ligue va donc réexaminer la décision en se basant sur cette nouvelle convention et il y a peu de chances que la décision soit modifiée.





Aulas s'est battu, en vain





L'Olympique Lyonnais avait plaidé sa cause jeudi dernier devant le Conseil d'État. Son président, Jean-Michel Aulas, était monté lui-même au créneau pour dire tout le mal qu'il pensait de l'arrêt définitif du Championnat, acté par la Ligue le 30 mars. Mardi, la plus haute autorité administrative a repoussé son recours. La saison 2019-2020 est bel et bien terminée.





Le juge des référés a estimé « qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d'un arrêt immédiat du Championnat, alors qu'une très grande incertitude affectait l'hypothèse d'un possible redémarrage des compétitions en temps utile ».





En ce qui concerne le classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées, le juge des référés du Conseil d'État « valide les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du Championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matches de la 28e journée n'ont pu être joués ».