Ligue 1: le match Marseille-Lyon reporté après les incidents et la blessure de Fabio Grosso

Le match entre Marseille et Lyon a été reporté dimanche après les incidents en amont de la rencontre quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL blessant l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso.



"On a constaté l'avis de l'OL qui ne souhaitait pas que le match ait lieu", a déclaré en conférence de presse l'arbitre de la rencontre, François Letexier. L'entraîneur de Lyon, , et son adjoint ont été blessés lors du caillassage du bus de l'équipe lyonnaise avant son arrivée au Stade Vélodrome.