Ligue 1 : le PSG écrase Dijon et prend la tête

Avec un doublé de Moise Kean, un autre de Kylian Mbappé et un excellent Neymar, le PSG s'est tranquillement défait de Dijon (4-0) samedi, au bout d'un match maîtrisé. Le champion de France prend la tête de la Ligue 1, au moins provisoirement.



Le match : 4-0





À quatre jours d'un match déjà capital sur le terrain sur le terrain de Basaksehir mardi, en Ligue des champions, le PSG s'est emparé de la tête du Championnat en dominant Dijon (4-0) samedi, sans franchement forcer son talent malgré les nombreux titulaires ménagés (Navas, Kimpembe, Florenzi sont restés sur le banc, Mbappé était remplaçant).









Le film de PSG - Dijon







Il n'y a pas franchement eu match au Parc des Princes, même si Baldé (6e) et Dina-Ebimbe (20e) ont tous les deux eu la balle du 1-1 après l'ouverture du score précoce de Kean à la 3e minute, sur un centre précis de Bakker. Malgré un onze expérimental (Danilo Pereira en défense centrale, Marquinhos au milieu) et un effectif affaibli entre les suspensions des uns (Di Maria, Kurzawa) et les blessures des autres (Verratti, Icaardi, Kehrer, Bernat, Paredes, Gueye), Paris a dicté le tempo du match dans le sillage d'un excellent Neymar, passeur décisif pour Kean (23e, 2-0) et pour Mbappé (82e, 3-0).





Il y avait un gouffre entre le champion de France et la lanterne rouge techniquement, et cet écart s'est fait de plus en plus criant à mesure que les visiteurs déclinaient physiquement. Moins rythmée, la seconde période a ressemblé à une promenade de santé pour Paris, qui s'est contenté de gérer son avantage jusqu'à l'entrée de Mbappé (73e), auteur d'un doublé en l'espace de six minutes (82e, 88e). On se souviendra tout de même du gros raté de Baldé (75e), qui aurait pu relancer le match avec davantage de lucidité devant Rico.





Le joueur : Kean fait le plein de confiance





Après une saison frustrante à Everton (2 buts en 29 matches de Premier League, 6 titularisations seulement), Moise Kean avait besoin de marquer vite pour lancer son aventure parisienne. Assez peu en vue à Nîmes (4-0), le jeune attaquant italien (20 ans, 8 sélections) a fait le plein de confiance samedi. Après avoir coupé la trajectoire d'un centre de Bakker au premier poteau (3e), il a profité d'une offrande de Neymar, parti de son camp, pour glisser le ballon dans le but vide et s'offrir un doublé (23e). Actif (4 tirs), il a laissé sa place à Kylian Mbappé après s'être plaint d'un genou à la suite d'un choc avec Ecuele Manga. Et son remplaçant s'est vite distingué en glissant le ballon entre les jambes d'Allagbé (82e, 3-0).