Ligue 1: Le stade Abdoulaye Wade accueillera le choc Guédiawaye-Pikine

Le derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et AS Pikine comptant pour la 19e journée de Ligue 1 se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce 29 avril 2023.



Pour rappel, cette rencontre avait été programmée puis déprogrammée la saison passée précisément le 19 mars 2021 dans le but d'évaluer à l'époque la structure qui s'apprêtait à accueillir la rencontre décisive contre l'Egypte pour une place au mondial Qatari.