Ligue 1 : Les "Samba Linguère" corrigent les académiciens de DSC (5-0)

La Linguère de Saint-Louis a réalisé une véritable démonstration de force offensive en battant Dakar Sacré-Cœur (5-0). Dans un match à sens unique, les hommes de l’entraineur Abdoul Madjid Diagne ont été sans pitié face aux jeunes académiciens. C’est Souleymane Cissé qui a ouvert les hostilités en marquant le premier but sur une belle reprise de volée (22). Mettant la pression sur la jeune équipe de Dakar Sacré-Cœur, la Linguère va doubler la mise à la 25ème sur un penalty obtenu par Mamadou Malado Diallo et transformé par Amadou Doudou Soumaré.