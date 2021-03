Ligue 1, Ligue 2 : le communiqué cinglant de l’UNFP à propos des joueurs qui ne peuvent pas se rendre en sélection !

Le syndicat des joueurs dénonce « une discrimination » pour ces joueurs ne pouvant pas disputer de rencontres internationales en dehors union européenne.





Maxwell Cornet, Djamel Benlamri, Sinaly Diomandé, Islam Slimani, Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Malcom Barcola. Ces sept internationaux africains de l’Olympique Lyonnais sont, comme beaucoup d’autres joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, dans l’impossibilité de rejoindre leurs sélections fin mars, à cause des restrictions sanitaires. Le syndicat des joueurs professionnels français, l’UNFP, dans un communiqué appelé « l’Etat doit corriger le tir », a tenu à apporter son soutien aux joueurs concernés, ainsi qu’à dénoncer la situation : « L’UNFP partage la légitime incompréhension des footballeurs internationaux autres que français de nos différents championnats, appelés à disputer des rencontres hors de l’UE, comprend leur détresse, partage leur colère, notamment manifestées auprès d’elle par les sept joueurs lyonnais concernés, et soutient leur démarche après qu’ils se sont vus signifier l’interdiction de rejoindre leur sélection nationale à laquelle ils sont évidemment particulièrement attachés ».

« Au regard de celles accordées par notre pays aux joueurs de l’équipe de France A et aux représentants des pays de l’UE, qui ne seront pas obligés de se soumettre à une période de « septaine » à leur retour sur le territoire national, l’UNFP insiste sur la nécessité pour l’État français d’accorder les mêmes dérogations à l’ensemble des joueurs lorsque les conditions demandées sont aussi respectées par les fédérations étrangères…Car ces décisions témoignent aujourd’hui d’une discrimination que l’État français ne peut continuer à porter et dont il doit, au contraire, se départir dans les plus brefs délais. Au-delà des valeurs d’égalité, sur lesquelles reposent les fondements même de la République, il est aussi question ici d’équité des compétitions, qui ne saurait être réglée ailleurs que sur le terrain ». Pour dénoncer l’absurdité de la situation, l’UNFP a illustré son communiqué avec une photo de Memphis Depay et Maxwell Cornet, avec la légende : « Pourquoi Depay peut-il jouer pour son pays et Cornet pas ? ». Des annonces concernant les joueurs extra-européens sont attendues dans les jours prochains.