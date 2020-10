Ligue 1 : Lille humilie Lens lors du derby et prend la tête

Lens a totalement coulé sur le terrain de Lille (0-4). Jonathan Bamba a été très bon face à un RLC qui a terminé la rencontre à neuf. Les Dogues passent en tête du Championnat.







L'homme : Bamba en très grande forme





Décisif à seulement six reprises la saison dernière (un but, cinq passes), Jonathan Bamba a déjà fait mieux en sept rencontres (trois réalisations, quatre passes). L'ailier gauche de 24 ans a marqué le deuxième but des Dogues, à la réception d'un centre de Celik (47e). Il a ensuite servi les entrants Ikoné et Yazici (69e, 79e) pour donner de l'ampleur au score. Aimantant le jeu (69 ballons touchés !), présents dans les duels (14 disputés, record de son équipe), il a été d'une précision diabolique (42 passes réussies sur 50). Défensivement, il a également travaillé avec six ballons récupérés et une interception. Du grand art.





6/6

Lille a remporté ses six dernières réceptions de Lens en L1. Les Dogues sont invaincus lors des onze derniers matches face aux Sang et Or en L1 (8 victoires, 3 nuls).





Le fait : Lens termine à neuf





Très motivés à l'idée de jouer le premier derby depuis cinq ans, les Lensois ont été totalement dépassés. Frustrés, ils ont multiplié les fautes sur les Lillois et ont terminé la rencontre à neuf. Averti à la 30e, Gradit a été expulsé à la 57e pour une grossière faute sur Yilmaz, qui partait au but. Entré à la 71e, Clément Michelin a vu rouge quatre minutes après, pour un tacle par-derrière sur Bamba. Franck Haise devra faire sans eux contre Nantes et vraisemblablement Marseille.