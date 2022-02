Ligue 1 : Lyon renverse Marseille sur le fil

D'abord mené et dominé, l'OL s'est finalement imposé au Groupama Stadium face à l'OM (2-1).











Le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille, qui n'avait pas pu aller à son terme le 21 novembre dernier en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet, a tourné en faveur de l'OL (2-1), mardi soir au Groupama Stadium. Mattéo Guendouzi a ouvert le score pour l'OM (10e) qui a dominé la première période. Xherdan Shaqiri a égalisé (76e) pour un OL plus conquérant au retour des vestiaires puis l'entrant Moussa Dembélé a offert une victoire précieuse aux Rhodaniens (89e). Au classement, Marseille reste 3e à deux points de Nice, 2e. Lyon monte à la 7e place, à six longueurs du podium. Rappelons que la rencontre se disputait à huis clos sur décision de la commission de discipline de la LFP.