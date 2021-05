Ligue 1, matches en retard : Teungueth Fc battu, AS Pikine prend le pouvoir

Les matchs Teungueth Fc/ Dakar Sacré-Cœur comptant la 8ème journée retard et AS Pikine / Jaraaf comptant la 10ème journée retard n’ont pas été profitables pour les « Africains » Teungueth Fc et Jaraaf.En effet, Teungueth Fc (24 pts) qui avait l’occasion de se reprendre et consolider sa place de leader, a été surpris à domicile par Dakar Sacré-Cœur (0-1). Conséquence, L’As Pikine à la faveur de sa victoire sur le Jaraaf (2-0) prend provisoirement la première place avec 25 points.Pour rappel, Teungueth Fc et l’As Pikine comptent encore chacun un match en retard.