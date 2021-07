Ligue 1 : Mauricio Pochettino prolonge son contrat d'entraîneur jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain

L'entraîneur argentin du PSG a prolongé d'un an son contrat, vendredi, jusqu'en 2023.



Il devrait être sur le banc du Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, a prolongé vendredi 23 juillet son contrat d'un an, jusqu'au 30 juin 2023.





L'Argentin, ancien défenseur et capitaine du PSG, était arrivé en janvier 2021 après le limogeage de Thomas Tuchel. Avec Paris, Pochettino a terminé deuxième de Ligue 1, atteint le dernier carré de la Ligue des champions et remporté la Coupe de France.

"Enthousiastes et confiants"





Dans un communiqué, Mauricio Pochettino s'est déclaré "vraiment très heureux" pour lui et son staff. "C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous", a ajouté l'ancien international argentin. "Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité."





Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est quant à lui dit "heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants".