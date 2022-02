Ligue 1 : Monaco s’impose face à l’OL





Après leur succès contre les Marseillais, les Lyonnais ont subi un coup d’arrêt, ce soir, en principauté. Les Monégasques se sont imposés grâce à des buts de Jean Lucas (2e) et Wissam Ben Yedder (27e), en début de rencontre. Les entrées des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele, à la pause, n’ont rien changé. Au classement, l’AS Monaco remonte à la 4e position, avec 2 points d’avance sur l’OL (8e) et 6 points de retard sur l’OGC Nice, lequel compte un match en moins. Les Aiglons affronteront Clermont, demain, avec pour ambition de creuser l’écart sur leurs poursuivants et reprendre la 2e place à l’OM. La semaine prochaine, Monaco accueillera Lorient, tandis que Lyon jouera contre Nice au Groupama Stadium.



