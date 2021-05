Ligue 1 : Nantes assure l’essentiel à l’extérieur

Le match aller du barrage Ligue 1 avait lieu ce jeudi soir et c’est Nantes qui est allé s’imposer logiquement au Stadium de Toulouse 2 buts à 1. Toulouse devra marquer au minimum 2 buts à Nantes dimanche prochain.





La première période est totalement à l’avantage de Nantes qui ouvre le score à la 9e minute par Ludovic Blas qui profite des espaces laissés par les locaux. Un 1er coup sur la tête de Toulouse mais qui va réveiller l’équipe qui égalise 9 minutes plus tard par une frappe lumineuse de loin de Machado. Les Nantais refont preuve d’un réalisme froid à la 22e minute par Kolo Muani avec un superbe travail de Coulibaly à l’origine. Les visiteurs revenaient aux vestiaires logiquement avec l’avantage au score face à des Toulousains visiblement en difficulté constante.







La 2e mi-temps sera un peu plus terne avec beaucoup plus de déchet technique des 2 côtés. Nantes tiendra son avantage jusqu’au bout et recevra Toulouse dans une situation très favorable dimanche.





Grosse désillusion pour Toulouse qui concède la défaite dans son stade où il était tout puissant cette saison. Nantes réalise une excellente opération et a fait le plus gros du travail pour son maintien en Ligue 1