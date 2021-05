Ligue 1 – 15ème journée : AS Pikine et Teungueth FC évitent le piège





Le leader de la Ligue 1, l’AS Pikine et son suivant le plus immédiat, Teungueth FC se sont tous deux imposés ce dimanche en clôture de la 15ème journée. Gorée, avant-dernier au classement, n’a pas su dérégler la machine pikinoise qui semble avoir retrouvé la bonne cadence. Et le CNEPS Excellence a échoué à infliger aux Rufisquois leur troisième défaite de rang. Tant mieux pour le suspense, en attendant que les deux équipes de tête se croisent en match en retard.





Génération Foot en revanche s’est fait surprendre par le Stade de Mbour et chute du podium. Pour son premier match à domicile, Cheikh Sidate Sarr, le nouvel entraineur du Ndiambour de Louga a réussi à sauver le point du nul face au Casa Sports, tout comme le Jaraaf contre Dakar Sacré-Cœur au terme d’un match qu’il aurait pu autant perdre (déjà en première période) que gagner (après la pause).









Tous les résultats : Jaraaf – Dakar Sacré-Cœur 1 – 1 ; Stade de Mbour – Génération Foot 1 – 0 ; Gorée – AS Pikine 1 – 3 ; Ndiambour – Casa Sports 1 – 1 ; Teungueth FC – CNEPS Excellence 1 – 0 ; AS Douanes – NGB 1 – 1 ; Diambars – Mbour PC 1 – 0