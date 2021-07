Ligue 1 – 23ème journée : La révolte des mal-classés !

L’US Gorée, avant-dernière au classement avait donné le ton, samedi en venant à bout du leader, Teungueth FC en ouverture de la 23ème journée de Ligue 1. Comme pour lui donner la réplique et continuer à entretenir le suspense en bas de tableau, les deux autres équipes les plus mal classées également se sont imposées. Ainsi la lanterne rouge NGB Niary Tally est allé battre le CNEPS Excellence à Thiès même, tandis que Mbour PC, 12ème avant cette journée, est venu à bout du Casa Sports, à Ziguinchor même et refilé la place de premier non relégable au Ndiambour.







Très beau tour de force donc des équipes du bas de tableau, avec une victoire sur le leader et deux succès en déplacement. Ce qui garantit une palpitante fin de championnat, surtout pour e qui concerne a relégation en L2.





Même en haut de tableau, rien n’est encore sûr. TFC reste certes leader, mais ne compte que 6 points d’avance sur son nouveau dauphin, Génération qui a remporté le duel des « Académiciens » qui l’opposait à Diambars. Surtout que derrière, aucune équipe n’est décidée à abdiquer. A l’image du Jaraaf tombeur de l’AS Pikine qui, bien que rétrogradée à la 3ème place, est décidée « à jouer ses chances jusqu’au bout », selon son coach, El H. Massamba Cissé.





Tous les résultats: Casa Sports – Mbour PC 0 – 1 ; AS Pikine – Jaraaf 1 – 2 ; Stade de Mbour – AS Douanes 1 – 1 ; Génération Foot – Diambars 1 – 0 ; CNEPS Excellence – NGB 1 – 3 ; Dakar Sacré-Cœur – Ndiambour 4 – 1 ; US Gorée – Teungueth FC 1 – 0