Ligue 1 – 26ème journée: Teungueth FC reçoit son trophée dans une ambiance festive

Teungueth FC, champion avant-terme, a clôturé son parcours en Ligue 1, ce dimanche, par un nul vierge à domicile contre l’AS Pikine, lors de la 26ème et dernière journée du championnat. Mais le résultat est plutôt anecdotique, même si une victoire c’est toujours bon à prendre. Le plus important, c’était la fête, la communion des joueurs et de leur staff avec leur public, en présence de beaucoup de présidents de clubs de L1 et de L2.





Et la fête fut belle : une affluence monstre, une grosse ambiance avec chants et danses et beaucoup d’émotions avec l’évocation des disparus dont le directeur technique Alassane Dia et l’emblématique supporter Bouba Niang.





Avant la rencontre, à la mi-temps et surtout après le match, de grands moments ont marqué cette journée et ce match spécialement décalé de 24 heures pour que les Rufisquois puissent célébrer ces joueurs qui leur ont offert leur premier titre de champions du Sénégal. Le clou de l’après-midi a certainement été le moment où le président de la LSFP, Saër Dièye Seck, a remis le trophée tant convoité au capitaine El H. Moutarou Baldé.





Le nombreux public qui était resté pour voir ça pouvait exulter. Les joueurs, médailles de champions accrochées au cou, pouvaient aller présenter la coupe à leurs supporters d’une tribune à une autre. Même les gamins agglutinés aux « pourtours » ont pu contempler le trophée de près.





Rufisque attendait cela depuis toujours, elle a fêté l’évènement à sa hauteur.









Tous les résultats : Teungeuth FC – AS Pikine 0 – 0 ; Diambars – CNEPS Excellence 5 – 0 ; Jaraaf – NGB 1 – 0 (interrompu à la 77ème mn) ; Ndiambour – Génération Foot 0 – 2 ; AS Douanes – Casa Sports 0 – 2 ; Gorée – Stade de Mbour 1 – 0 ; Mbour PC – Dakar SC 3 – 1