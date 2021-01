Ligue 1 : On prend les mêmes que la saison passée et l’on recommence

Les championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 de football de la saison 2020 – 2021 débutent ce samedi 2 janvier. Avec la grosse particularité qu’ils regrouperont les mêmes équipes que la saison passée.





Pour cause, du fait de la pandémie du coronavirus, ces championnats avaient été interrompus à l’issue de la phase aller. Et il avait été décidé qu’il n’y aurait mi montée ni descente et que, même, un champion ne serait pas désigné. N’empêche, Teungueth FC qui caracolait alors en tête de la L1 avec pas moins de 12 points d’avance sur son suivant le plus immédiat et celui-ci, le Jaraaf, avaient été choisis pour disputer respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.





Aujourd’hui tout cela est remis à plat et une nouvelle saison débute, en espérant que la COVID 19 ne revienne pas encore tout remettre en cause. D’ailleurs, pour se donner les chances de mener à bien sa saison, la LSFP a décidé de faire appliquer, le plus strictement possible, un protocole organisationnel et sanitaire de manière à ne pas contribuer à la propagation du virus. A cet effet, elle a pris un certain nombre de dispositions auxquelles toutes les équipes ont été sensibilisées mardi dernier, lors d’une journée d’informations et de partage sur les enjeux de tous ordres de cette saison particulière. Ne serait-ce que parce que, jusqu’à nouvel ordre, tous les matches se dérouleront à huis clos





Sur le terrain, les 14 équipes de la L1 et les 14 de la L2 se battront pour les honneurs et éviter de finir en queue de peloton. Dans l’élite, on attend de voir si Teungueth FC reprendra les choses là où il les avait laissées. Invaincu après 13 journées de championnat, le club rufisquois avait été l’attraction de la saison passée. Derrière, le Jaraaf avait tenté de suivre le rythme. Tous deux ont acquis une certaine « avance » sur les autres pour avoir disputé pour le moment chacun 3 rencontres de compétitions africaines. Un « avantage » qui sera décisif ? Les 12 autres équipes de L1 ne l’entendront pas de cette oreille





A commencer par Génération Foot, dernière équipe couronnée championne en 2018 – 2019 et qui voudra … défendre son titre même si lors de la moitié de saison passée, elle avait de la peine à être digne de son statut. L’AS Douanes voudra de son côté confirmer les bonnes dispositions qui en avaient fait la 3ème au classement au moment de l’arrêt des compétitions. Le Stade de Mbour sera également ambitieux, avec sa nouvelle administration. Tout comme le Dakar Sacré Cœur, capable de titiller les meilleurs, le Casa Sport et le Ndiambour





Diambars qui avait fini dans la deuxième partie de la moitié de championnat passé aura à cœur de prouver qu’il vaut mieux que cela. Tout comme Niary Tally, voire l’US Gorée ou l’AS Pikine habituée à joueur les grands rôles. Le CNEPS aussi devra montrer un meilleur visage s’il veut encore rester dans l’élite et Mbour Petite Côte qui a souvent navigué entre deux eaux devra plus batailler pour mieux figurer dans l’élite









Mais pour ce démarrage, seulement 5 matches sont programmés ; les rencontres Jaraaf – MPC et Teungeuth FC – Casa Sport étant reportées pour cause d’engagements africains pour les « Vert et blanc » et pour les Rufisquois





Le programme de la 1ère journée

Samedi 2 janvier

16h30 à Fodé Wade de Saly : Diambars – NGB Niary Tally ;

16h30 à Ibrahima Boye : Douanes – CNEP





Dimanche 3 janvier

16h30 à Amadou Barry de Pikine : Gorée – Génération Foot ;

16h30 à Alboury Ndiaye de Louga : Ndiambour – AS Pikine ;

16h30 à La Tanière de Mbour : Stade de Mbour – Dakar Sacré Cœur





Remis : Jaraaf – Mbour Petite Côte et Teungueth FC – Casa Sport





LSFP