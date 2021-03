Ligue 1 : Premier but de Krépin Diatta avec Monaco

Monaco a terrassé (0-4) Saint Etienne en match avancé de la 30e journée de Ligue 1, ce vendredi.







L'occasion pour Krépin Diatta de marquer son premier but sous les couleurs monégasques.





Entré à la 76e minute, le sénégalais marque à la même minute le quatrième but de la rencontre d'une demi volée splendide.





Monaco est à un point de PSG et Lyon, respectivement 2e et 3e et à quatre points du leader lillois.