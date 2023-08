Ligue 1 Sénégal : Génération Foot enrôle le défenseur, Serigne Fallou Diouf (17 ans)

Serigne Fallou Diouf, le jeune défenseur central de 17 ans, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U17, portera les couleurs de Génération Foot cette saison. Ce talentueux défenseur, qui s'est illustré en marquant le but égalisateur pour le Sénégal, lors de la finale de la CAN U17 contre le Maroc (2-1), a signé un contrat avec le club de Déni Biram Ndao. Ce club a été confronté au départ de plus de 22 joueurs vers l'étranger.





Ancien pensionnaire de l'académie Be Sport, Serigne Fallou Diouf, international en devenir, rejoint les rangs de Génération Foot. Son potentiel indiscutable lui offre l'opportunité de continuer à progresser, notamment avec la perspective de jouer en Ligue des champions africaine.