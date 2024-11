Ligue 1 Sénégalaise : AJEL/Teungueth FC, deux joueurs qui ont joué dans les deux clubs évoquent le derby

À l'instar de villes comme Le Caire, avec le classique Zamalek/Ahly, ou Pretoria, avec le duel Kaizer Chiefs/Orlando Pirates, la vieille ville de Rufisque s'apprête à vivre son grand derby. Ce face-à-face entre l'AJEL et Teungueth FC constitue un événement inédit en Ligue 1 sénégalaise.









Cette première édition du derby de la ville de Mame Lamba s’annonce déjà très prometteuse. Pour marquer l'occasion, nous avons recueilli les impressions de deux joueurs ayant porté les couleurs des deux clubs de Rufisque.









Champion avec Teungueth FC la saison dernière, Joseph Layousse Samb avait d’abord fait ses armes à l’AJEL. Le latéral gauche, auteur de 4 buts et 6 passes décisives la saison dernière, se souvient avoir disputé un derby marquant à l’époque où l’AJEL venait d’accéder en Ligue 2.









« C’était un match de quart de finale de Coupe du Sénégal, et l’AJEL l’avait remporté (2-1). J’ai eu la chance d’avoir joué pour les deux clubs. Je pense que ce derby est une grande opportunité, non seulement pour le football rufisquois, mais aussi pour la Ligue 1. C’est un match comme les autres, mais j’espère sincèrement qu’il se jouera dans la paix et dans une rivalité saine, car c’est le football rufisquois qui en sortira gagnant », a déclaré le défenseur international local de Teungueth FC.









Tout comme Layousse Samb, Baffa Diop a également porté les maillots des deux équipes. Le milieu offensif, ancien joueur de Teungueth FC, évolue désormais à l’AJEL.









« Ce match est important pour les deux équipes, mais il doit se jouer dans le fair-play et dans la paix. Certes, il y a deux clubs, mais n’oublions pas que nous partageons la même ville. Cela ne doit pas aller au-delà d’un match de football. De plus, d’autres rencontres importantes nous attendent. Ce derby est certes significatif, mais il reste une étape dans le championnat. Ce match doit être une fête pour toute la ville de Rufisque. Il permettra de promouvoir le football local et de révéler de jeunes talents de la commune », a-t-il affirmé.





Le derby AJEL/Teungueth FC promet d’être un spectacle captivant, symbole de l’effervescence et de la passion qui animent le football rufisquois.