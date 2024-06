Ligue 1 sénégalaise : L’équipe type de la saison

Meneur de jeu très technique et doté d’une bonne vision de jeu, Aimé Tendeng a incontestablement franchi un palier en rejoignant le Jaraaf. Même s’il n’a pas marqué cette saison, il a été l’inspirateur du jeu du Jaraaf avec six passes décisives. Avec ce qu’il a montré cette saison, le Jaraaf aura du mal à le garder dans son effectif, la saison prochaine.

Naby Laye Soumah, milieu de terrain (Jamono Fatick)





Capitaine et meneur de jeu du Jamono Fatick, Naby Laye Soumah, a joué un rôle déterminant dans le maintien du club du Sine. Auteur de quatre buts et d’une passe décisive, le Guinéen a livré une belle saison. Outre ses buts, ses qualités techniques, son comportement irréprochable et son charisme ont été bénéfiques au club fatickois.