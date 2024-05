Ligue 1 : Teungueth et Guédiawaye chutent, le Jaraaf se relance dans la course au titre

La Ligue 1 a livré ce week-end sa 22e journée. Elle a été marquée par la victoire du 2e, le Jaraaf, sur le leader Teungueth FC (3-0). Une victoire du club de la Medina qui relance le championnat, car grâce à ce succès, le Jaraaf (39 pts) ne compte plus quatre points de retard sur sa victime du jour.



Le Guédiawaye FC est le grand perdant de la journée. Les Crabes ont été battus à domicile par Génération Foot (0-1). Une défaite qui hypothèque les chances de GFC (3e, 36 pts) dans la course au titre.



À domicile, Dakar Sacré-Cœur a continué sur sa lancée, en remportant une deuxième victoire consécutive contre la Linguère de Saint-Louis, 4-0. Cette victoire éclatante permet à l'académie de la Sicap de prendre la 4e place avec 33 pts.



Au stade régional de Kolda, le Casa Sports (11e, 23 pts) et l’AS Pikine ont partagé les points (0-0). Ce résultat est positif pour le club de Ziguinchor qui compte désormais deux points d’avance sur la zone de relégation.



Dans le bas du classement, Jamono Fatick continue de rencontrer des difficultés. Le club du Sine, battu par l’US Gorée (1-0) reste à la 13e place. De son côté, le Stade de Mbour (12e, 21 pts) avait l'opportunité de s'éloigner de la zone de relégation, mais la formation mbouroise a été battue par la Sonacos (1-0). À domicile, Diambars a été tenu en échec (0-0) par l’US Ouakam. Malgré ce résultat, l'académie de Saly (14e, 18 pts) revient à trois points du premier non-relégable.



Résultats 22e journée



Jaraaf / Teungueth FC 3-0



Casa Sports / AS Pikine 0-0



Guédiawaye FC / Génération Foot 0-1



Dakar Sacré-Cœur / Linguère 4-0



US Gorée / Jamono Fatick 1-0



Sonacos / Stade de Mbour 1-0



Diambars / US Ouakam 0-0