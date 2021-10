Ligue 1 Uber Eats : Bamba Dieng sacré pépite du mois de septembre

Cheikh Bamba Dieng, Joueur Sénégalais

Auteur d’un mois de septembre encourageant en Ligue 1, Cheikh Bamba Dieng vient d’être récompensé. Avec ses 3 buts inscrits en 6 rencontres de Ligue 1 (tous inscrits en septembre), il a été élu pépite du mois de septembre par la ligue. Lui, qui à la base devait être la doublure du numéro 9 polonais, Arkadiusz Milik, a pu mettre tout le monde d’accord au fil des rencontres. Mais tout n’a pas été simple pour lui. Il s’est contenté de quelques minutes pour sa première cette saison lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Montpellier (3-1, première journée). Par la suite, ça a été le passage à vide. Bamba Dieng ne disputera la moindre minute contre Bordeaux et l’AS Saint-Etienne (2-2 ; 3-1) au cours des journées suivantes.





Dimitri Payet qui jouait le rôle de faux 9 a dû s'absenter pour la 4e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco. A cette absence s’ajoute celle du Polonais, les planètes étaient alignées pour Bamba Dieng. Très en jambe pour sa première titularisation en Ligue 1, l’ancien de Diambars va faire preuve de maladresse en touchant les poteaux (gauche et droits). Malgré ces échecs, Dieng ne va pas baisser les bras et va inscrire un doublé dans cette rencontre. Sa prestation lors de ce match a ébloui la France du football. Il va récidiver la journée suivante contre le Stade Rennais en inscrivant le premier but marseillais dans un Vélodrome en ébullition et acquis à sa cause (2-0 victoire de l’OM).

La magie Bamba va s’estomper au cours des matchs suivants. L’attaquant sénégalais va rester muet contre Angers, Lens et Lille. Un faible rendement qui aura un impact sur les résultats du club Phocéen. Les hommes de Jorge Sampaoli vont enregistrer un nul et deux défaites.





Première convocation en équipe Nationale





Les belles prestations du natif de Pikine ne laissent pas indifférents des grands du football tels que Djibril Cissé qui ne tarit pas d’éloges à son égard : « Ce petit confirme qu’il a les épaules solides. Il me fait un peu penser à Mamadou Niang dans le style de jeu, très rapide, offensif et techniquement au-dessus de la moyenne. Je mets une pièce sur lui cette saison, même s'il faut qu'il progresse dans la lucidité ». Le constat est unanime : Bamba Dieng est une valeur sur laquelle il faut s’appuyer.