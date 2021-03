Ligue 2/ 11ème journée : Linguère toujours intraitable, Keur Madior nouveau dauphin

Grâce au 6ème but de son buteur-maison Mouhamed Rassoul Ba et un but de Babacar Gueye Sène, la Linguère a battu Dakar Université Club (2-0). Avec cette 8ème victoire, les « Samba Linguère » caracolent seuls en tête de la ligue 2 avec 8 points d’avance sur Keur Madior qui ravit la deuxième place à Demba Diop Fc (3ème, 18 pts) en allant gagner dans le Sine devant EJ Fatick (2-1).







Toujours dans le haut du tableau, Demba Diop Fc et Sonacos ont fait match nul (1-1). Un partage de points qui n’arrange personne.







Linguère / DUC 2-0

Guédiawaye Fc a pris le dessus sur Jamono de Fatick (1-0). Avec cette 2ème victoire, les Banlieusards font un bond important et occupent maintenant la 4ème avec 18 pts.A domicile, Amitié Fc a battu Renaissance de Dakar (1-0). Us Ouakam est tenu en échec par Thiès Fc ( 1-1). Les Ouakamois qui ambitionnent de revenir rapidement dans l’élite, continuent de lâcher des points à domicile. Dans le choc de mal classés, Africa Promo et Port ont match nul (2-2). Les deux équipes respectivement 14ème et 13ème, enfoncent dangereusement.EJ Fatick / Keur Madior 1-2Guédiawaye/ Jamono Fatick 1-0Demba Diop Fc / SONACOS 1-1Amitié / Renaissance 1-0Us Ouakam / Thiès Fc 1-1Africa Promo Foot/ Port 2-2