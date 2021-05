Ligue 2/ 15ème journée : Linguère tombe encore, Guédiawaye gagne du terrain

Le leader de la Ligue 2, la Linguère (29 pts) traverse des moments difficiles, perd et du terrain depuis quelques journées. Le club nordiste qui restait sur deux matchs nuls et une défaite, a encore chuté à Dakar devant le Port (0-1). Le leader battu, son dauphin Guédiawaye en a profité pour réduire l'avance de la Linguère.



Les Banlieusards qui ont battu Ouakam (2-1) ne comptent plus qu'un point de retard sur les Saint-Louisiens. Vainqueur de Sonacos, EJ Fatick (7eme, 21 pts) enchaîne une troisième victoire et fait un bond de deux places. Le club du Sine affiche la forme pour la phase. Keur Madior qui avait l’opportunité de monter sur le podium en cas de victoire, a encore été contraint au match nul par Thiès Fc (1-1). Les mbourois qui concèdent leur 4ème match nul de rang, perdent du terrain dans la course à la montée.

Dans le duel des mal classés, Jamono (13ème, 13 pts) Fatick a infligé à Africa Promo Foot (14ème, 5 pts) sa 10ème défaite de la saison. Toujours dans le bas du tableau, Renaissance (11ème, 18 pts) a dominé l’équipe du Duc (2-0).









Ligue 2





Programme 15ème journée





Samedi 8 mai 2021





Jamono Fatick / Africa Promo Foot 1-0





Thiès FC / Keur Madior 1-1





Renaissance / DUC 2-0









Dimanche 9 mai 2021





Guédiawaye FC / USO 2-1





SONACOS / EJ Fatick 0-1





Port / Linguère 1-0









Lundi 10 mai 2021





Stade Fodé Wade





16h30 Demba Diop / Amitié