Ligue 2/19ème journée : Bataille à distance entre Guédiawaye et Linguère

Leader de La ligue 2, Guédiawaye (37 pts) continue son petit bonhomme de chemin. Les "Crabes" qui écrasent tout sur leur passage, accueillent Keur Madior (3ème, 29 pts) dans une rencontre qui s'annonce décisive pour l'accession en Ligue 1.





Deuxième avec un point de retard, la Linguère reste sur les talons de Guédiawaye. Les "Samba Linguère" qui accueillent Renaissance ont une occasion de consolider leur 2ème place, voire même reprendre le fauteuil de leader en cas de mauvais pas de Guédiawaye. EJ Fatick (4e , 27 pts) qui a réalisé une belle remontée avec 5 victoires pour ses 6 dernières sorties, sera l'hôte d'Amitié Fc (5ème, 26 pts). Ce match s'annonce intéressant pour ces deux formations qui convoitent la 3ème place.





Au stade Amadou Barry, Ouakam (6ème, 25 pts) qui perd du terrain depuis quelques journées, tentera de se relancer devant Africa Promo Foot (14ème, 6 pts).





A Fatick, Jamono Fatick qui a réalisé un exploit la semaine dernière en allant battre Keur Madior ( 3-2) sur ses terres, reçoit Port. En cas de succès contre les Portuaires, la formation du Sine quittera la première place de relégable qu'elle occupe depuis quelques journées.