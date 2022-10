Ligue 2 / 1ère journée : L’attraction Amitié Fc / Oslo FA pour démarrer la saison

Football, demarrage, Ligue 2

Comme la ligue 1, la ligue 2 démarre ce samedi. Pour cette première journée, l’attraction au stade Maniang Soumaré avec le match entre l’Amitié FC de Thiès et Oslo FA.

En effet, le club Thiessois qui vient d’être racheté par l’ancien international Demba Ba, sera très attendu pour la première journée. A Louga, le Ndiambour accueille Demba Diop FC de Mbour. Ces deux équipes, qui ambitionnent la montée en ligue 1, vont tenter de démarrer par une victoire. L’autre choc de la première journée sera joué au stade Caroline Faye entre Keur Madior et Ouakam. Les deux équipes qui étaient classées respectivement 9ème et 6ème voudront concrétiser leurs objectifs d’accéder dans l’élite cette année. Au stade Ngalandou Diouf, AJEL de Rufisque accueille HLM de Dakar pour le choc des promus. Walidaan qui a raté la montée d’un cheveu se déplace au stade Amadou Barry pour y jouer l’équipe du DUC. Au stade Caroline Faye, Mbour PC entame la saison en accueillant Jamono Fatick. Ex pensionnaire de la ligue 1, Port croisera le fer avec le Thiès FC.

Programme première journée Ligue 2

Samedi 15 octobre 2022

Stade Caroline Faye

17 h 00: Keur Madior / US Ouakam

Stade Maniang Soumaré

17 h 00: Amitié / Oslo FA

Stade Amadou Barry

17 h 00 : Port / Thiès FC

Dimanche 16 octobre 2022

Stade Alboury Ndiaye

17 h 00 : Ndiambour / Demba Diop FC

Stade Ngalandou Diouf

17 h 00 : AJEL Rufisque / HLM Dakar

Stade Amadou Barry

17 h 00 : DUC/ Walidaan

Stade Caroline Faye

17 h 00: Mbour PC / Jamono Fatick