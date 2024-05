Ligue 2/ 24ème journée : Wallydaan et Oslo F.A accrochés, Keur Madior écrase Niarry Tally

La 24 ème journée de Ligue 2 s'est déroulée ce week-end. Wallydaan (1er, 40 pts) conserve sa première place au classement malgré un match nul à domicile contre la lanterne rouge, Demba Diop FC (1-1). Toujours en haut du classement, Oslo F.A n’a pas fait mieux. Les académiciens d’Oslo (2ème, 40 pts) ont été tenus en échec par l’AS Douane (0-0). Dans la course pour la montée, HLM Dakar et RS Yoff ont également fait match nul (0-0). Grâce à ce point ramené de son déplacement à Yoff, HLM de Dakar garde la quatrième place au classement, synonyme de montée en Ligue 1.



Au stade Ngalandou Diouf, AJEL de Rufisque a pris le dessus sur Amitié FC (1-0). Une précieuse victoire pour AJEL (5ème, 35 pts) qui reste dans la course pour la montée en Ligue 1. Dans la lutte pour le maintien, Keur Madior a fait forte impression en atomisant Niarry Tally (6-1). Malgré cette large victoire, Keur Madior reste à l’avant-dernière place au classement avec 21 points.



Toujours en bas du classement, Ndiambour a assuré son maintien en allant battre Thiès FC chez lui (0-1). Avec huit points d’avance sur le premier relégable à deux journées de la fin, Ndiambour est assuré de rester en Ligue 2. En difficulté lors des journées précédentes, CNEPS Excellence de Thiès s’est rassuré en battant DUC (1-0). Grâce à ce succès à l’extérieur, CNEPS assure définitivement son maintien.



Ligue 2 : Résultats de la 24ème journée



Thiès FC / Ndiambour 0-1



AJEL de Rufisque / Amitié FC 1-0



Keur Madior / Niarry Tally 6-1



RS Yoff / HLM de Dakar 0-0



Wallydaan / Demba Diop FC 1-1



Oslo F.A / AS Douane 0-0



DUC / CNEPS 0-1