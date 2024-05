Ligue 2 - 25e journée : Wallydaan et Oslo F.A à une victoire de la montée

La Ligue 2 dispute demain mercredi sa 25e et avant-dernière journée. Wallydaan (1er, 40 pts) et Oslo F.A (2e, 40 pts) peuvent valider leur ticket pour la Ligue 1. Pour cela, ils doivent gagner, respectivement face à Amitié FC (6e, 33 pts), qui rêve toujours de montée, et devant Keur Madior (13e, 21 pts), qui lutte pour s’extirper de la zone de relégation.





De son côté, l’AS Douanes (3e, 38 pts) accueille HLM de Dakar (4e, 36 pts). Une rencontre capitale dont le vainqueur pourrait assurer son billet pour la Ligue 1. Classé 5e, AJEL de Rufisque (35 pts) garde toujours une chance d'accéder à l'étage supérieur. À condition de battre en déplacement le Ndiambour (11e, 28 pts), tout en espérant un revers de HLM face à l’AS Douanes.





Au stade municipal des HLM, Niary Tally (9e, 32 pts) accueille le Duc (10e, 32 pts) pour un match sans enjeu, les deux équipes ayant déjà assuré leur maintien.





Dans le bas du tableau, Thiès FC (12e, 22 pts) joue un match capital face au CNEPS Excellence (8e, 32 pts). Une victoire dans ce derby de la capitale du rail pourrait permettre à Thiès FC d’assurer son maintien.





Dernier au classement, Demba Diop FC (14e, 18 pts) accueille la RS Yoff (7e, 33 pts). Demba Diop FC, qui compte quatre points de retard sur le premier non relégable, doit gagner pour ne pas descendre en National 1.





Programme 25e journée





Jeudi 30 mai 2024

Stade Lat Dior





17 h 00 : CNEPS Excellence / Thiès FC





Stade Djagaly Bagayoko





17 h 00 : AS Douanes / HLM de Dakar





Stade Parcelles Assainies





17 h 00 : Oslo F.A / Keur Madior





Stade Lat Dior





17 h 00 : Amitié FC/ Wallydaan





Stade Amadou Barry





17 h 00 : Niary Tally / DUC









Stade Alboury Ndiaye





17 h 00 : Ndiambour / AJEL de Rufisque





Stade Caroline Faye





17 h 00 : Demba Diop FC/ RS Yoff.